Gaffe su Fb deputata M5S

(ANSA) - BARI, 20 MAR - Sta ricevendo critiche e qualche commento di solidarietà il post su Facebook della neodeputata Cinquestelle, Francesca Anna Ruggiero, eletta nella provincia di Bari, che ha pubblicato la foto di un biglietto di prima classe di Trenitalia, affermando però di viaggiare in "Super economy per non incidere troppo nella tasche dei contribuenti". In realtà, come si evince dalla foto del tagliando di viaggio che la neodeputata pubblica, 'Super economy' è la tariffa, che non prevede cambi e rimborsi, mentre il posto è nella carrozza di prima classe. "NoiSiamoPronti", scrive la parlamentare: "Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. STIAMO ARRIVANDO! Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe SUPER ECONOMY, per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti. Ci rivediamo presto per rendicontare direttamente cosa sarà successo a Montecitorio in questa importantissima settimana".

Tra i commenti c'è chi scrive "Non è vero, sei in prima classe", e chi esclama: "Cominciamo bene!".