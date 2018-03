Abusi su una 13enne, arrestato dirigente associazione sportiva

Il presidente di un'associazione sportiva di Oria (Brindisi), un uomo di 48 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una tredicenne. Nei suoi confronti i poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip Tea Verderosa, su richiesta del pm Paola Palumbo. L'uomo è accusato di pedofilia. A quanto si è appreso, le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori della ragazzina che inizialmente aveva taciuto e poi si è confidata con la madre.

A quanto si è saputo, le molestie sarebbero andate avanti per alcuni mesi. In contestazione per il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica di cui la vittima 13enne faceva parte ci sono diversi episodi che sono stati analizzati dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi e poi oggetto di richiesta di custodia cautelare da parte del pm. All'uomo, 48enne di Oria (Brindisi), è contestata anche l'aggravante di aver abusato della propria funzione. A lui infatti la minorenne era affidata per ragione di cura, educazione o istruzione. L'uomo sarà interrogato domani mattina dal giudice per le indagini preliminari.