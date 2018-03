Petruzzelli, Beatrice Rana in concerto

(ANSA) - BARI, 19 MAR - La pianista Beatrice Rana terrà un concerto, mercoledì prossimo, 21 marzo, nel Teatro Petruzzelli, per la stagione sinfonica, nel corso del quale suonerà musiche di Robert Schumann, un tema di Ignaz Ferdinand von Fricken di Robert Schumann, Maurice Ravel e dal balletto "L'oiseau de feu" trascrizione per pianoforte di G.

Agosti di Igor Stravinskij (1882-1971) / Guido Agosti (1901-1989). Un anno fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha nominata Cavaliere della Repubblica Beatrice Rana, una salentina di Copertino dove è nata nel '93, appartiene ad una famiglia di musicisti, sua sorella è un'eccellente violoncellista. Ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di quattro anni debuttando come solista a soli nove anni. A ventitré anni si è poi imposta nel panorama musicale internazionale ottenendo l'apprezzamento di associazioni concertistiche, direttori d'orchestra, pubblico e critica.