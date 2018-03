Iniziativa per 20enne vittima incidente

(ANSA) - BARI, 18 MAR - Si chiama Raffaele ed ha 20 anni: la sua vita è cambiata qualche anno fa quando a causa di un incidente stradale con il motorino ha subito un trauma cerebrale con lesione. Molti cittadini di Bari si stanno mobilitando in aiuto di Raffaele e della sua famiglia che ha bisogno di raccogliere fondi dopo aver avuto garanzie dagli esperti del centro di Innsbruck, Austria, di una riabilitazione che porterà ad un notevole miglioramento dello stato di salute del giovane. Oggi alle ore 19 al Démodé (via Dei Cedri n. 14, Modugno, uscita Parco Adria strada provinciale Bari-Bitritto) i componenti di numerose associazioni di volontariato, tra cui l''Hbari2003', 'Volare più in alto', hanno organizzato con attori baresi una serata finalizzata a raccogliere fondi per curare Raffaele in Austria