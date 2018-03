Rassegna cinema dedicata a Winterbottom

(ANSA)- LECCE, 16 MAR - Regista, sceneggiatore, produttore, tra i più eclettici autori britannici, Michael Winterbottom sarà a Lecce per il Festival del Cinema Europeo, il prossimo 10 aprile, dove presenterà una panoramica dei suoi film.Il festival, diretta da Alberto La Monica si terrà a Lecce dal 9 al 14 aprile nel Multisala Massimo, e dedicherà al regista britannico la sezione "I Protagonisti del Cinema Europeo" insieme alla già annunciata regista ungherese Ildikó Enyedi.Il Festival presenta una selezione di dieci titoli realizzati da Winterbottom:"Jude" (1996);"Welcome to Sarajevo" (1997);"Wonderland" (1998); "The Claim" (Le bianche tracce della vita, 2000); "In this World" (Cose di questo mondo, 2002); "24 Hour Party People" (2002); "The Road to Guantanamo" (2006); "Genova" (2008); "The Killer Inside Me (2010); "Meredith - The Face of an Angel" (2014). Winterbottom attualmente è impegnato con "Greed", una satira sul mondo dei super ricchi interpretato da Sacha Baron-Cohen. Gli sarà consegnato L'ulivo d'oro alla carriera.