Aqp, lunedì a Bari stop erogazione acqua

(ANSA) - BARI, 16 MAR - Lunedì 19 marzo in alcune zone della città di Bari sarà sospesa per 9 ore l'erogazione idrica. Lo rende noto l'Acquedotto Pugliese che sta effettuando lavori che interessano la variazione del percorso della dorsale idrica presente nei pressi della strada Messenape a causa del raddoppio della Ferrovia Bari-Taranto. La sospensione partirà dalle ore 22 con ripristino alle ore 7 del giorno seguente ed interesserà: zona di Via Massimi Losacco, Strada Santa Caterina, zona PIP, Via Generale Bellomo, Viale D. Cotugno, Via Bitritto, Via Mazzitelli, Via Torrebella, Strada delle Canestrelle; zona di Viale della Costituente, Viale della Resistenza, Via Fanelli, Via Amendola, Via Lenoci, Via Alberotanza, Via Gabrieli, Via Fortunato, Via Vassallo, Viale Einaudi, Via Pezze del Sole, Strada Scanzano, Via Giusso, Via Tupputi, Via La Grava, Via Torre di Mizzo, Via Caduti del Lavoro,Via Don L.Sturzo, Viale Omodeo, Viale Giovanni XXIII.Potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione nei quartieri Picone, Poggiofranco e Carrassi