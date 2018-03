Sanità: Emiliano, entro 1 mese soluzione per assegno cura

(ANSA) - BARI, 15 MAR - "Tutti gli assegni di cura saranno pagati entro 30 giorni, fatta eccezione per le Asl di Bari e Foggia che arriveranno a 45 giorni a causa dell'alto numero di richiedenti". E' l'impegno preso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine dell'incontro con disabili, loro familiari e membri delle maggiori associazioni che si occupano dell'assistenza completa dei malati gravi. La situazione in Puglia si trascina da luglio 2017 con una procedura relativa alla nuova misura di sostegno per gli ammalati di Sla e di tutte le patologie altamente invalidanti, che conducono alla non autosufficienza, che ha lasciato aperte molte interpretazioni sui criteri, tanto da spingere molti anziani non autosufficienti, ma non ammalati gravi, ad avanzare richieste.

"Le burocrazie purtroppo non sono riuscite a governare assieme agli uffici del Welfare della Regione Puglia il nuovo criterio di classificazione delle disabilità gravi e gravissime.

Oggi davanti a tutta questa gente che è scesa in strada - ha spiegato Emiliano - abbiamo fatto prendere agli uffici impegni categorici sui tempi per i pagamenti degli assegni di cura". "Mi auguro che siano mantenuti e vigilerò in prima persona - ha aggiunto - affinché i tempi siano quelli indicati oggi".

"Purtroppo si sono verificate in questa vicenda molte situazioni disdicevoli, la prima certamente è l'allargamento enorme della platea con moltissime domande fuori scala che faranno perdere tempo a chi ha già diritto". "La Regione e la giunta da me presieduta per far fronte all'enorme allargamento della platea hanno già portato a 50 milioni il budget ed io ora mi auguro - ha concluso Emiliano - che uffici con il denaro necessario riescano a fare finalmente il loro dovere".(ANSA).