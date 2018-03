Furlan(Cisl),alleanza forte per crescita

(ANSA) - BARI, 14 MAR - "Nella campagna elettorale si è parlato pochissimo e male del lavoro, per niente del Sud. E' tempo che le parti sociali e le istituzioni inizino davvero a fare un'alleanza forte per la crescita". Lo ha sostenuto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, parlando oggi a Bari con i giornalisti in occasione del consiglio generale della Cisl Puglia. "La questione del Sud, dell'occupazione, della crescita, dello sviluppo deve essere al centro del nostro Paese perché - ha spiegato Furlan - la crisi ci ha insegnato che l'Italia o cresce tutta o non ce la fa. Dobbiamo quindi puntare sugli investimenti per far crescere il territorio e per dare sbocchi occupazionali ai tanti giovani che il lavoro nel Sud non lo trovano e sono costretti ad emigrare"."Metodo e merito, da questo vogliamo ripartire proponendo alla Regione - ha sostenuto la segretaria generale della Cisl Puglia, Daniela Fumarola - agli altri sindacati ed alle controparti datoriali un patto per lo sviluppo, il lavoro e l'occupazione in Puglia".