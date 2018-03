Sanità: spese gonfiate, quattro arresti

(ANSA) - POTENZA, 13 MAR - Cartelle cliniche modificate per ottenere rimborsi maggiori e dispositivi medici acquistati con aumenti considerevoli dei costi, fino a maggiorazioni del 900% del prezzo, per ottenere profitti e dimostrare prestazioni maggiori dell'Istituto clinico lucano di Potenza: quattro persone sono finite ai domiciliari, stamani, al termine delle indagini della Procura per l'inchiesta "Ricoveri ordinari". I particolari delle indagini sono stati illustrati stamani, nel corso di una conferenza stampa, dal procuratore aggiunto Francesco Basentini, dalla pm Veronica Calcagno e dal tenente colonnello dei Nas, Vincenzo Maresca.