Molecola in orbita per cura osteoporosi

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Sono partite questa mattina da Bari alla volta del Kennedy Space Center della Nasa a Cape Canaveral, in Florida, le cellule ossee che saranno trattate nello spazio e poi studiate da un gruppo di ricerca dell'università di Bari.

L'esperimento, il cui avvio è in programma il 2 aprile con il lancio della capsula Dragon, resterà in orbita per 21 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Le cellule ossee saranno trattate con la molecola Irisina che, stando agli studi del gruppo coordinato da Maria Grano, ordinario di istologia presso la scuola di Medicina dell'Ateneo barese, è potenzialmente capace di prevenire e curare osteoporosi e atrofia muscolare. L'esperimento sarà monitorato in orbita dagli astronauti della Nasa. Nel gruppo di studiosi pugliesi ci sono Silvia Colucci e Giacomina Brunetti dell'Università di Bari, Giorgio Mori dell'Università di Foggia e la ricercatrice barese Graziana Colaianni.