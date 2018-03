Voto all'estero:candidato,ci sono brogli

(ANSA)- BARI, 12 MAR - "Sono stato costretto a cambiare casa e se le minacce che ho subito non si sono concretizzate lo devo alle associazioni di italo-australiani, soprattutto pugliesi e siciliani, che mi hanno aiutato proteggendomi da chi approfitta di un sistema di voto farlocco per trarre vantaggio". Nicola Brienza, candidato al Senato nella ripartizione Asia, Africa, Oceania e Antartide,uno dei 4 collegi che compone la circoscrizione Estero, arricchisce così la testimonianza rilasciata a 'Striscia la Notizia' nella puntata del 9 marzo sui brogli elettorali nelle recenti elezioni Politiche. Brienza, barese, 44 anni, e residente a Shanghai dove lavora da 14 anni, ne ha parlato con l'ANSA "prima di lasciare Bari e andare a Roma in Procura, dove già almeno un esposto sui brogli australiani è stato presentato". "I voti in Australia, dove c'è il maggior numero di elettori, si comprano o si recuperano. Bastano 5 dollari - spiega - per un voto ed il sistema dà adito a possibilità di manipolazioni,qualcuno vota anche al posto di defunti".