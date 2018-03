Giornalisti: Lorusso (Fnsi), tanti bavagli a informazione

(ANSA) - BARI, 12 MAR - "I bavagli che si tenta di mettere all'informazione sono tanti". Così il segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), Raffaele Lorusso, a margine di un evento organizzato dall'Assostampa Puglia in vista della Giornata nazionale contro le mafie che si terrà il 21 marzo a Foggia. Nell'occasione si è discusso anche dei bavagli che si tenta di imporre all'informazione. E Lorusso ha rilevato che "c'è chi tenta di imporlo con la forza e con la violenza, parliamo delle mafie e della criminalità; e c'è chi tenta di imporlo diversamente e in maniera più subdola, parliamo di chi nella classe politica, a livello assolutamente trasversale in questi anni, ha sempre impedito che potessero essere approvati in Parlamento provvedimenti a favore dei giornalisti". "Mi riferisco - ha precisato - alla cancellazione del carcere, mi riferisco alla norma per scoraggiare le cosiddette querele bavaglio". "Tutto questo - ha concluso - non è stato fatto perché, evidentemente, si vuole che i giornalisti in qualche modo siano ricattabili o non siano troppo liberi".

