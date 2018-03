Incidenti stradali:2 morti a Bisceglie

(ANSA) - BISCEGLIE (BARLETTA - ANDRIA - TRANI), 11 MAR - E' di due morti e altrettanti feriti il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi, un furgone e una Giulietta, che si è verificato intorno alle 6 di questa mattina a nord di Bari, in territorio di Bisceglie, lungo la provinciale 85 per Corato. Le vittime sono due fratelli ultracinquantenni, di Bisceglie, che viaggiavano a bordo del furgone, in direzione Corato, mentre i due feriti sono il conducente dell'autovettura e il passeggero. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri i due mezzi sarebbero venuti in contatto al centro della carreggiata e il furgone si sarebbe poi arrestato contro un muretto a secco.

Il conducente dell'auto è stato sottoposto ad esami tossicologici, come previsto dalla legge in questi casi.