Anziano trovato morto in casa a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 11 MAR - Un pensionato di 83 anni Mario D'Amato, è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di oggi all'interno del suo appartamento in via Diego Peluso 40, all'angolo con via Dante. Da un primo esame da parte del medico legale, pare che l'anziano sia stato strangolato. L'uomo era un idraulico in pensione che viveva da solo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e il pubblico ministero di turno Giovanna Cannarile.



I carabinieri di Taranto stanno vagliando la posizione di una persona, trattenuta presso la caserma di viale Virgilio per accertamenti, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Mario D'Amato, di 83 anni, idraulico in pensione, trovato morto nel pomeriggio di oggi all'interno del suo appartamento al quarto piano di un vecchio stabile di via Diego Peluso. I militari, allertati da un parente che non riusciva a contattare l'anziano e temeva che potesse essergli accaduto qualcosa, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta d'ingresso. Una volta dentro l'appartamento hanno trovato l'83enne per terra. L'esame del medico legale Marcello Chironi avrebbe rilevato segni di strangolamento. Si ipotizza un delitto a scopo di rapina, ma al momento non è esclusa alcuna pista investigativa.