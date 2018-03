Taranto festeggia 60 anni ponte girevole

(ANSA) - TARANTO, 10 MAR - Migliaia di cittadini questa mattina hanno partecipato alle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dell'inaugurazione del Ponte San Francesco di Paola di Taranto, meglio noto come Ponte Girevole. Il nuovo ponte fu inaugurato dal presidente della Repubblica Giovanni Gronchi il 10 marzo 1958, e venne intitolato a San Francesco di Paola, protettore delle genti di mare. Per l'occasione è stata eseguita un'apertura straordinaria del Ponte con il transito, prima in ingresso e poi in uscita, di nave Andrea Doria. Contestualmente, dalla batteria del Castello Aragonese sono state sparate salve di saluto. Sul corso Due Mari, stracolmo di gente, si è esibita la Fanfara. L'infrastruttura, gestita dalla Marina, è diventata simbolo della città. Il nuovo ponte è il secondo ponte girevole, dopo quello iniziale del 1887, progettato dalla Società Nazionale delle Officine Savignano, che costruì anche le parti elettromeccaniche mentre le strutture in metallo furono realizzata dai Cantieri Navali Tosi di Taranto.