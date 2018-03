Perugia batte Foggia, consolida play off

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Il Perugia batte 2-0 il Foggia al Curi e consolida la sua posizione in zona playoff.

Si è così interrotta la striscia positiva in trasferta per la squadra di Stroppa, che nella prima mezz'ora, sostenuta da 2 mila tifosi al seguito, ha costruito le azioni più pericolose.

Più contratto invece il Perugia, cresciuto nella seconda metà del primo tempo.

I gol arrivano comunque entrambi nel secondo tempo. In pieno assalto rossonero, il Perugia sblocca in contropiede con un tiro di Cerri deviato in porta da Zambelli. Raddoppio al 27' su rigore concesso per un fallo di mano di Gerbo: dal dischetto Diamanti segna la sua prima rete in biancorosso.

Al 38' Scaglia sciupa l'occasione per accorciare le distanze.