Prostituzione minorile,2 condanne a Bari

(ANSA) - BARI, 09 MAR - Il gup di Bari ha condannato alla pena di 6 anni di reclusione due anziani baresi accusati di aver compiuto atti sessuali con un 13enne rom. Gli imputati sono coinvolti nell'inchiesta su un presunto giro di prostituzione minorile vicino allo stadio San Nicola.

Vincenzo Vinciguerra, 69enne barese, e Pasquale Marziliano, 74enne di Bitetto (Bari), in carcere per alcuni mesi e attualmente ai 'domiciliari' con braccialetto elettronico, sono stati processati con rito abbreviato. Le indagini dei Carabinieri sono partite circa un anno fa, dopo numerose segnalazioni di bambini in stato di abbandono nei pressi del campo rom vicino allo stadio. Nei confronti dei due anziani gli investigatori hanno documentato due episodi, risalenti al 31 marzo e al 2 aprile 2017, entrambi con lo stesso ragazzino, un 13enne rom, con il quale i due si sarebbero intrattenuti in un bar del rione Poggiofranco offrendogli cibo e bevande per poi convincerlo a seguirli in auto, appartarsi e compiere atti sessuali in cambio di denaro. (ANSA).