Libri:a Bari 'Undici pianeti' di Darwish

(ANSA) - BARI, 09 MAR - Sarà presentato a Bari, mercoledì 14 marzo alle ore 18.30 nella libreria Prinz Zaum, la raccolta di poesie 'Undici Pianeti' (edizioni Jouvence) dello scrittore palestinese Mahmud Darwish, tra i maggiori poeti arabi, che torna nelle librerie il 13 marzo, anniversario della sua nascita (13 marzo 1941-9 agosto 2008). Undici pianeti, scritto da Mahmud Darwish nel 1992 - si legge in una nota - è forse uno dei lavori più completi del poeta palestinese, ed è legato a un data chiave per la storia araba e mondiale: il 1492, anno della scoperta dell'America e della definitiva espulsione di musulmani ed ebrei dall'Andalusia. "La Palestina - sottolinea Silvia Moresi, traduttrice dell'opera - è completamente scomparsa dall'agenda politica europea e mondiale. E la poesia, come affermava lo stesso Darwish, è sempre alleata degli sconfitti, dei deboli, ha il compito riscrive la storia dal loro punto di vista".