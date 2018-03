Emiliano, Puglia si batte per Taranto

(ANSA) - BARI, 09 MAR - "La Puglia sta facendo con tutto il cuore e con tutta l'energia di cui dispone la battaglia su Taranto, ma fino ad oggi i Governi che si sono succeduti nel nostro Paese non hanno creduto al nostro grido di dolore". Lo ha sostenuto il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, Michele Emiliano, rispondendo ad una domanda scritta su un bigliettino e fatta pervenire al governatore da un gruppo di giovani scolari tarantini che assistevano oggi ai lavori dell'assemblea regionale, due classi di quinta dell'Istituto comprensivo statale Monteiasi-Montemesola.

"Sono stato sorpreso dal bigliettino che mi avete mandato.

Non è mai successo. Dovete essere - ha sottolineato Emiliano - una classe abbastanza intraprendente. Voi mi fate la domanda delle domande, quella che per me è la cosa più importante di questi cinque anni di Governo. Mi state chiedendo: 'Presidente, ma vuoi risolvere il problema dell'inquinamento di Taranto, perché qui, a Taranto, i nostri coetanei si ammalano e muoiono?'".