Torna a Bari la Deejay Ten

(ANSA) - BARI, 8 MAR - Domenica 11 marzo Bari ospiterà per il quarto anno consecutivo la Deejay Ten, la corsa di 10 km ideata da Linus, storico dj dell'emittente radiofonica Radio Deejay. Le iscrizioni si sono chiuse ufficialmente ieri a mezzanotte; il Village dell'evento sarà allestito sabato 10 marzo in piazza Libertà. Due i percorsi, uno di 10 e l'altro di 5 chilometri, che si snodano sul lungomare cittadino per quello che è diventato ormai un appuntamento fisso per i runner, un evento attesissimo che di anno in anno coinvolge sempre più appassionati. Per offrire ai partecipanti provenienti da diverse regioni italiane occasioni di svago e spunti per conoscere la storia, la bellezza e i sapori della città di Bari, il Comune ha promosso iniziative di vario genere che sono state presentate in un incontro con i giornalisti dal sindaco Antonio Decaro, dagli assessori allo Sviluppo economico e allo Sport, Carla Palone e Pietro Petruzzelli.(ANSA).