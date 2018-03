Riapre aeroporto Bari dopo lavori pista

(ANSA) - BARI, 8 MAR - Come era stato previsto, conclusi i lavori di allungamento della pista, riapre domattina alle 6 l'aeroporto Karol Wojtyla di Bari che era stato chiuso la sera del 28 febbraio scorso. E' stata così completata - sottolinea una nota di Aeroporti di Puglia - la parte più invasiva dei lavori che consentiranno alla pista di presentarsi nella sua configurazione massima di 3.000 metri, e con più elevati standard di sicurezza e di efficienza operativa, grazie anche al prolungamento (da 720 a 900 metri) del sentiero di avvicinamento luminoso. "L'aeroporto di Bari - è detto nella nota - già annoverato tra i più moderni aeroporti italiani, rende ancor più efficienti le proprie infrastrutture di volo, in accordo con le norme aeronautiche internazionali e con quelle ambientali riferite al contenimento dei consumi energetici". Per rispettare i tempi si è lavorato senza sosta, con turni di servizio distribuiti sull'intero arco della giornata, impiegando ogni giorno 200 maestranze specializzate.