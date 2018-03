Cede asfalto a Bari: Aqp, non c'è rottura a collettore

(ANSA) - BARI, 8 MAR - Con riferimento alla notizia relativa al cedimento stradale, verificatosi stamane a Bari, all'incrocio tra corso Sonnino e via Matteotti, Acquedotto Pugliese precisa in una nota "che, a seguito di sopralluogo effettuato da propri tecnici unitamente al Comune di Bari, è stata accertata l'estraneità di Acquedotto Pugliese da quanto accaduto".

"Il collettore Matteotti gestito da Aqp, situato nei pressi dell'incrocio stradale, - conclude la nota - non è interessato da alcuna rottura".(ANSA).