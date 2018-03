Bari, si rompe condotta Aqp,cede asfalto

(ANSA) - BARI, 8 MAR - Nelle prime ora di questa mattina, all'incrocio tra corso Sonnino e via Matteotti, a Bari, si è aperta una voragine nell'asfalto. Inizialmente si era pensato alla rottura della soletta di copertura della condotta Matteotti, ma è stato poi accertato che a cedere è stata una vecchia soletta di riempimento in calcestruzzo realizzata tempo fa per altri sottoservizi. A tutela della pubblica sicurezza, è stato necessario interdire al traffico il tratto di strada interessato dal cedimento.

L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Bari Giuseppe Galasso si è recato sul posto per verificare la situazione e valutare, d'accordo con i tecnici competenti, il tipo di accorgimenti da adottare e i tempi previsti per l'intervento.