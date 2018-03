Raccolta rifiuti elettronici,Puglia 11/a

(ANSA) - BARI, 7 MAR - La Puglia è all'undicesimo posto in Italia nella graduatoria delle quantità di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) gestiti da Ecodom nel 2017. È quanto emerge dai dati diffusi dal principale Consorzio italiano di riciclo dei RAEE: 2.795 t., di cui 1.829 del Raggruppamento R1 (frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti) e 947 di R2 (lavatrici, asciugatrici ecc.). Il corretto trattamento di questa tipologia di rifiuti - sottolinea una nota - ha permesso di risparmiare di 3.681.137 kWh di energia elettrica e di evitare l'emissione in atmosfera di 39.061 tonnellate di anidride carbonica. Nelle abitazioni degli italiani ci sono ancora moltissime apparecchiature non più funzionanti come videoregistratori, cellulari, asciugacapelli...

che potrebbero essere smaltite correttamente, ma pochi sanno che si può conferire gratuitamente i piccoli elettrodomestici nei punti vendita, senza alcun obbligo di acquisto.