Travestito ruba soldi ticket ospedale

(ANSA) - FOGGIA, 6 MAR - Un uomo non ancora identificato, travestito da guardia giurata, si è presentato alla cassa ticket degli Ospedali Riuniti di Foggia e, dopo aver mostrato un tesserino, si è fatto consegnare i circa 12mila euro che c'erano in cassa. L'episodio è avvenuto ieri mattina. La falsa guardia giurata indossava la divisa della ditta che ha l'appalto con gli ospedali foggiani. Il furto è stato scoperto quando alle casse ticket si è presentata la vera guardia giurata per ritirare il denaro. Sull'accaduto indagano gli agenti della squadra mobile della questura di Foggia.