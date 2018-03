Scavi via Sparano Bari, 3 tombe VI sec.

(ANSA) - BARI, 6 MAR - Sono tre le sepolture risalenti al VI secolo d.C. scoperte durante i lavori di riqualificazione di via Sparano a Bari. All'interno sono stati trovati frammenti ossei tra cui quelli di un bambino e in una delle tre c'erano anche degli orecchini di rame che hanno facilitato le operazioni di datazione dei reperti. Nei terreni sono state trovate anche monete in lega di rame di piccolo conio. I reperti sono oggi custoditi a Palazzo Simi, sede della Soprintendenza e saranno restaurati. I resti ossei, invece - informa una nota del Comune - saranno studiati da alcuni antropologi che in queste settimane hanno già seguito le attività di cantiere e che avranno il compito di studiarne le caratteristiche. Dopo il ritrovamento dei primi reperti, circa un mese fa, i lavori nel tratto di strada dinanzi al palazzo Mincuzzi erano stati sospesi e la zona coperta con un tendone di protezione. Terminate le operazioni di scavo e di studio, il cantiere torna ora alla normalità e in 20 giorni sarà completamento l'isolato.