Indian Wells, Vinci passa turno

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Esordio vincente per Roberta Vinci nelle qualificazioni del "BNP Paribas Open", primo torneo Wta dotato di un montepremi di 8.648.508, in corso sul cemento di Indian Wells, in California. La 35enne giocatrice tarantina, numero 147 del ranking mondiale, in gara con una wild card, ha superato per 7-5 6-3, in un'ora e 31 minuti, la russa Evgeniya Rodina, numero 111 Wta. Nel match che vale un posto nel tabellone principale la Vinci sfiderà la rumena Monica Niculescu, numero 71 Wta. Nulla da fare, invece, per Francesca Schiavone, numero 89 della classifica mondiale. La 37enne milanese è stata sconfitta all'esordio per 5-7 7-5 6-1 dalla svizzera Jil Teichmann, numero 132 Wta.

Per quanto riguarda il main draw (dove non ci sono azzurre) al via tutte le più forti a cominciare dalle prime due giocatrici del ranking, Simona Halep, trionfatrice nell'edizione del 2015, e Caroline Wozniacki, a segno nel 2011. Le 32 teste di serie entrano in gara direttamente al secondo turno.