Furti in chiese e parrocchie, arresti

(ANSA) - LECCE, 6 MAR - I presunti componenti di una banda specializzata nei furti nelle chiese e nelle parrocchie sono destinatari di ordinanze di custodia cautelare che vengono eseguite dalle prime luci dell'alba nel Salento dai carabinieri.

Si tratta di nove persone che dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione. L'indagine, chiamata "Santi Medici", partita nel novembre del 2015, ha permesso di sgominare una banda criminale specializzata soprattutto nel compiere furti nelle chiese, parrocchie, istituzioni religiose, che venivano depredate di denaro contante, paramenti sacri e moltissimi preziosi ex voto di inestimabile valore, custoditi all'interno dei luoghi sacri. Sono 22 i colpi accertati, messi a segno in tutta la provincia di Lecce. L'operazione viene fatta dai militari della Compagnia Carabinieri di Maglie, con la collaborazione di quelli della Compagnia di Casarano e con il supporto aereo di un elicottero del 6° NEC di Bari.