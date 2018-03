Elezioni:Palese(Fi)su Fb,onore vincitori

(ANSA) - BARI, 6 MAR - "Onore ai vincitori, il voto è l'espressione più alta della democrazia, quindi sono convinto che i risultati elettorali vadano semplicemente accettati.

Sempre, anche quando non sono favorevoli, con grande rispetto per la volontà dei cittadini. Desidero esprimere profonda gratitudine ai 51.766 elettori che, votando per me, mi hanno consentito di raggiungere il 35% dei consensi, un risultato che ritengo eccezionale, seppur insufficiente a vincere". Lo ha scritto sulla sua pagina Fb il parlamentare uscente di Forza Italia, Rocco Palese, candidato del centrodestra nel collegio uninominale Puglia 9 - Casarano. "L'auspicio ora - aggiunge - è che il centrodestra possa andare quanto prima al Governo del Paese per attuare quel programma di crescita e sviluppo che gli italiani hanno premiato. Per quanto mi riguarda 28 anni di impegno, ideali e passione politica non si cancellano. Torno a fare il medico e, seppur diversamente, continuerò ad operare con tutto il mio impegno al servizio della mia gente e del mio territorio".