M5S vince ovunque, 1 collegio conteso

(ANSA) - BARI, 5 MAR - In Puglia la vittoria del Movimento 5 Stelle è certa in quasi tutti i 24 collegi uninominali alla Camera e al Senato, salvo che in un collegio, quello di Foggia (Puglia 16) alla Camera, che è ancora molto indietro con lo scrutinio (86 sezioni su 236) e dove in testa, secondo il sito del ministero dell'Interno, c'è il candidato del centrodestra, Michela Di Donna con il 39,61%. Seconda è la candidata del M5s, Rosa Menga, col 36,14%, terza Lucia Lia Azzarone del centrosinistra (16,19%). Complessivamente nell'uninominale alla Camera in Puglia il M5s ha ottenuto il 44,9%, il centrodestra 32,1%, il centrosinistra ha 15,9% e Leu 3,6%. Al Senato le percentuali sono analoghe (M5s 43,8%; c.destra 33,1%; c.sinistra 16.5% e Leu 3%).



Elezioni: Laricchia, risultato M5S in Puglia emozionante

(ANSA) - BARI, 05 MAR - "E' stato un risultato emozionante, che ci ripaga del lavoro fatto in Puglia, dalla Regione alle amministrazioni locali". Lo sostiene Antonella Laricchia, portavoce del Movimento 5 Stelle in Puglia, al termine di una nottata elettorale che vede i cinquestelle come primo partito, sia alla Camera sia al Senato. La consigliera regionale, ex sfidante di Michele Emiliano alle regionali 2015, parlando con i giornalisti al suo arrivo nel comitato di riferimento per il Movimento, in via Manzoni, a Bari, ha poi chiarito che "le istanze dei cittadini saranno assolutamente garantite e portate in Parlamento". "Forza Italia e Lega non hanno nulla di simile tra di loro e - secondo Laricchia - dopo essersi unite per vincere le elezioni oggi di fatto non rappresentano la maggioranza. Noi invece - ha concluso - siamo l'unico spicchio monolitico nel Parlamento. Chiunque dovrà fare i conti con noi e dovrà parlare con il Movimento 5 Stelle".