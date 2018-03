Elezioni: In Puglia affluenza al 69%

(ANSA) - BARI, 5 MAR - In Puglia il 69,1% degli elettori si è recato al seggio ieri per il rinnovo della Camera dei Deputati. Si tratta di una media inferiore a quella nazionale, che è del 72,9% e sostanzialmente in linea con l'affluenza delle politiche precedenti, che fu del 69,8%. Sostanzialmente identica la percentuale di voto al Senato. Nel resto d'Italia è il Veneto la regione al top per affluenza alle elezioni politiche: ha votato il 78,85% degli aventi diritto al Senato ed il 78,72% alla Camera. In Sicilia si è invece registrata la più bassa partecipazione (62,99 al Senato e 62,72% alla Camera). In media l'affluenza è 73,01% al Senato e 72,91% alla Camera. Alle precedenti consultazioni politiche, nel 2013, quando si era votato però in due giornate, l'affluenza era stata di un paio di punti più alta: 75,2%. Come da tradizione, al Sud c'è stata la più alta quota di astensione: dopo la Sicilia ci sono Calabria (63,5%) e Sardegna (65,83% al Senato e 65,40% alla Camera).