Anche in Puglia M5S primo partito

(ANSA) - BARI, 5 MAR - In Puglia i primi dati confermerebbero il trend nazionale con il M5S primo partito, il Pd che arranca e la coalizione del centrodestra che tiene testa ai pentastellati.

L'affluenza va verso il 70% con alcuni Comuni in cui il voto si è protratto anche oltre l'orario di chiusura dei seggi, le 23.00, per dare modo di votare alle persone che erano già in fila. In Puglia nelle 4.026 sezioni per eleggere i 62 parlamentari hanno votato circa 3,3 milioni di elettori, 22.000 dei quali per la prima volta. "Al Sud - ha detto Giuseppe Brescia, deputato uscente e candidato - è un plebiscito per il Movimento 5 Stelle". Per il segretario regionale del Pd pugliese, Marco Lacarra: "A livello nazionale il dato del 19% è in linea, più o meno, con quello che si attendeva, è un risultato dal quale dobbiamo ripartire". "Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo dire - ha detto il coordinatore di Forza Italia -Bari Città Metropolitana, Francesco Paolo Sisto - che domani potrebbe essere davvero una bella giornata".