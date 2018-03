Ai seggi Emiliano, Decaro, D'Alema e Fitto

(ANSA) - BARI, 04 MAR - Per eleggere i nuovi membri del Parlamento hanno votato questa mattina in Puglia il governatore pugliese Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro (Pd), l'ex presidente del Consiglio e candidato al Senato per Liberi e Uguali (LeU), Massimo D'Alema, e leader di Noi con l'Italia-Udc, Raffaele Fitto, candidato alla Camera nella coalizione di centrodestra. Emiliano ha votato a Bari, Decaro a Bari-Torre a Mare, D'Alema ha espresso il suo voto a Gallipoli (Lecce), Fitto nella sua Maglie (Lecce).

Lasciando il seggio, Emiliano è stato incalzato dai cronisti che ha ringraziato per il loro "lavoro", ed ha augurato "una buona giornata di democrazia a tutti". Decaro, ai giornalisti che gli facevano notare una buona affluenza ai seggi, ha sottolineato che "c'è tanta gente ed è un fatto positivo: il diritto al voto - ha rilevato - ce lo siamo conquistato tanti anni fa ed è giusto esercitarlo e non lasciare la scelta agli altri". Alle 12 in Puglia aveva votato il 17,96%.