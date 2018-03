Elezioni:Puglia, insediati i 4.026 seggi

(ANSA) - BARI, 03 MAR - Si sono insediati questo pomeriggio in Puglia i 4.026 seggi dove voteranno domani, dalle ore 7 alle 23, circa tre milioni e 300mila elettori (22.174 per la prima volta) per scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Le prefetture comunicheranno l'affluenza alle urne in tre momenti: alle 12, alle 19, e alle 23,30 quando si avrà l'affluenza definitiva dei votanti alla Camera e al Senato. Lo spoglio, invece, partirà dal Senato e poi si passerà alla Camera dei deputati. Qualche preoccupazione tra gli addetti ai seggi si registrano anche in Puglia per la novità del tagliando anti-frode, presente sulla scheda, il cui codice alfanumerico dovrà essere annotato accanto al nome dell'elettore e poi, prima che la scheda sia imbucata nell'urna da un membro del seggio, dovrà essere verificato e staccato.