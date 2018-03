Comuni: Bari, inaugurato parco urbano

(ANSA) - BARI, 3 MAR - E' stato inaugurato il parco urbano ricadente nel Programma Integrato di Riqualificazione della Periferia del quartiere Japigia di Bari realizzato dalla 'Pirp Japigia S.C. a R.L'. L'opera, di circa 2,7 mln di euro, è stata battezzata dal parroco della Chiesa di San Marco, Don Biagio Lavarra, che, insieme all'impresa esecutrice, alle associazioni del quartiere e ai cittadini, hanno festeggiato l'apertura del nuovo spazio. La Pirp Japigia è la società composta da 10 imprese di costruzioni (aderenti al sistema Ance) attuatrice del Programma che ha come mission la realizzazione di contenitori urbani e servizi in grado di interagire con l'edilizia residenziale, restituendo un'opportunità di crescita sociale per i residenti attraverso la condivisione di questi spazi. "La vera novità riguardante la realizzazione del parco - sottolinea il presidente del Pirp Japigia Nicola Bonerba - è stata l'assegnazione del progetto attraverso un concorso di idee rivolto a giovani professionisti e paesaggisti under 40".(ANSA).