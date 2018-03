Casapound,imbrattato comitato elettorale

(ANSA) - LECCE, 3 MAR - Il prospetto e la vetrina della sede del comitato elettorale di Casapound a Lecce, in via Cesare Battisti sono stati imbrattati nella notte da persone non ancora identificate con uova e vernice. Lo denuncia in una nota Casapound che allega anche una fotografia della sede che ha subito l'atto vandalico. "Il clima di tensione creato in questa campagna elettorale dai centri sociali e dalle sigle politiche loro affini ha portato al verificarsi di episodi violenti in tutta Italia, messi in atto spesso di notte e sempre con modalità simili - è detto nella nota - ragione per la quale non ci ha sorpreso trovare il nostro comitato cosparso di vernice".

"I nostri ragazzi hanno prontamente ripulito tutto, pronti ad affrontare un'altra giornata fatta di attività al servizio dei cittadini. Mi dispiace per chi nella notte abbia tolto tempo al sonno - conclude la nota - ma la nostra è una marcia destinata a continuare per molto altro ancora". Ieri CasaPound aveva denunciato una aggressione ad un proprio candidato a Taranto.