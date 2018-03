Calcio:Bari,6 indisponibili per Avellino

(ANSA) - BARI, 3 MAR - Sono 20 i convocati del Bari del tecnico Fabio Grosso per la trasferta di domani contro l'Avellino: ci saranno, infatti sei defezioni. Le più pesanti riguardano l'attacco: sono indisponibili gli attaccanti Floro Flores e Brienza (dovrebbero tornare in gruppo lunedì), mentre l'influenza ha fermato il centrocampista Busellato. Infortunati anche i difensori Oikonomou e Empereur, e il mediano Salzano. Il club potrà contare sul sostegno, nel settore ospiti (capienza 800 posti), di qualche centinaio di tifosi biancorossi (biglietti riservati ai possessori di tessera del tifoso).

"Stiamo bene. Abbiamo davanti un appuntamento molto complicato.

Ci fa piacere - ha detto il tecnico del Bari Fabio Grosso, intervenuto oggi al San Nicola - avere al Partenio il supporto dei nostri tifosi. Sta a noi mettere il resto per una partita gagliarda e feroce".