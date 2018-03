8 marzo:Puglia,check-up gratis per reni

(ANSA)- BARI, 3 MAR - In occasione dell'8 marzo, giornata dedicata alla donna, la Società italiana di nefrologia (Sin) e la fondazione italiana del rene (Fir), hanno promosso in Puglia "il check-up gratuito per i tuoi reni". A Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi e province sono in programma oltre 15 iniziative tra cui:test diagnostici nelle piazze, porte aperte nelle nefrologie e conferenze pubbliche. La malattia renale cronica è una "patologia silente e sottovalutata per oltre 250mila pugliesi", con una maggioranza di uomini circa 130 mila contro 120 mila donne.Una patologia,tra l'altro, - si evidenzia - che diminuisce la fertilità e rappresenta un fattore di rischio in gravidanza."La scelta di dedicare alla Donna la Giornata Mondiale del Rene nell'edizione del 2018 ci riempie di gioia", sottolinea il professor Loreto Gesualdo, presidente SIN, presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Bari e direttore dell' U.O.C. di Nefrologia del Policlinico di Bari.http://www.fondazioneitalianadelrene.org/contenuti_gmr_2017 /puglia/