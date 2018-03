Taranto set per The tracker con Lundgren

(ANSA) - TARANTO, 02 MAR - Dolph Lundgren, il famoso Ivan Drago di 'Rocky 4', si aggira tra i vicoli della città vecchia di Taranto. L'attore svedese in questi giorni è impegnato nel capoluogo ionico per le riprese del film "The tracker" (Il localizzatore) del regista Giorgio Serafini, prodotto dalla Sun Film di Taranto con Polifemo e Bic Production. Lundgren ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae con alle spalle le due colonne doriche del Tempio di Poseidone, nei pressi del Municipio di Taranto. Il post è accompagnato dalla frase: "Sono nel Sud Italia. Dietro di me c'è un tempio Greco del 500 a. C.".

'Ivan Drago', che sarà protagonista in "Creed II", ancora una volta con Sylvester Stallone, passeggiando nella città vecchia di Taranto è stato riconosciuto da diversi ragazzini ai quali ha concesso selfie e autografi. Nel cast del film di Giorgio Serafini c'è anche Anna Falchi, che a sua volta ha postato foto scattate a Taranto sui social network, svelando la sua partecipazione al film.