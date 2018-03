Scanzano Jonico, sequestrato un cantiere

(ANSA) - SCANZANO JONICO (MATERA), 2 MAR - Un cantiere edile allestito in un capannone - dove erano in corso lavori per la posa di pannelli - è stato posto sotto sequestro, a Scanzano Jonico (Matera), dopo controlli dell'Ispettorato del lavoro e dei Carabinieri. Nel cantiere erano al lavoro sette operai per una ditta edile della provincia di Bari.