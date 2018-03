M5S sceglie Giuliano a Istruzione

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Salvatore Giuliano e Armando Bertolazzi sono stati scelti dal M5S per il ministero dell'Istruzione e per quello della Sanità. I due sono ospiti con Luigi Di Maio a L'Aria che tira, su La7. Giuliano, soprannominato il "preside 2.0", ha incontrato, accogliendolo nella scuola da lui diretta, Luigi Di Maio il 9 febbraio, è dirigente scolastico del Majorana ed è stato per un periodo nello staff dell'allora ministro dell'Istruzione Stefania Giannini. Bertolazzi è un medico. "La visita dell'on.Di Maio nella mia scuola non è stato un intervento di natura politica: Di Maio - ha detto Giuliano - ha visitato la nostra scuola ed ha appreso quello che facciamo da tanti anni. Tutto il resto è polemica strumentale"."Sarebbe la prima volta - ha detto Di Maio - che un docente scolastico prende un incarico come ministro. Giuliano è un dirigente scolastico dell'istituto più rivoluzionario d'Italia e sono stato da lui perché ha sviluppato una rete di e-book scolastici che si autoimplementa con le lezioni che si tengono a scuola.