Elezioni: M5S Puglia, esposto M5S al Corecom contro Emiliano

(ANSA) - BARI, 01 MAR - Il Movimento 5 Stelle in Puglia ha presentato un esposto al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) contro il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte Democratico, Michele Emiliano. E' la consigliera regionale Antonella Laricchia a darne notizia spiegando in una nota che la conferenza stampa tenuta oggi a Bari da Emiliano per illustrare i dettagli delle ulteriori opere che hanno ottenuto il finanziamento supplementare di 113 milioni di euro da parte del Cipe "ha violato la par condicio istituzionale". "La presentazione - secondo la cinquestelle - si è trasformata in una conferenza stampa di propaganda politica ed elettorale in favore del centrosinistra". Nel rimettere al Corecom, all'organo di garanzia la questione, la consigliera Laricchia sottolinea che "l'arroganza del potere non ha limiti".

"Comprendiamo che il Partito Democratico sia molto in affanno in questa competizione elettorale, ciò non toglie, però che la legge va rispettata. Fa specie che Michele Emiliano, da uomo di legge ed (ex) magistrato, sia il primo - sostiene Laricchia - ad infrangerla, utilizzando i finanziamenti che la Regione Puglia ha ricevuto dal Cipe per poter parlare di tutt'altro in una conferenza che non ha nulla di impersonale e indispensabile, come dispongono gli obblighi di legge". "Emiliano ha esordito in conferenza - spiega la pentastellata - chiarendo che lo scopo di questa conferenza stampa è quello di fare un appello al voto per il centrosinistra. Peccato che lo scopo della conferenza sarebbe dovuto essere quello di illustrare i dettagli del Cipe". "Questo è avvenuto in totale spregio della democrazia e del rispetto dell'art. 9 della Legge 28/00 che regola - conclude la consigliera Laricchia - la propaganda politica durante il periodo elettorale, in riferimento alla comunicazione istituzionale". (ANSA).