Elezioni: Emiliano, oggi evento politico non istituzionale

(ANSA) - BARI, 01 MAR - "La conferenza stampa odierna è stata organizzata come evento politico e non istituzionale". Lo precisa all'ANSA il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con riferimento all'esposto che i pentastellati pugliesi hanno presentato oggi al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), ritenendo che il governatore pugliese abbia colto "l'occasione della presentazione dei fondi Cipe per organizzare una conferenza stampa di propaganda politica ed elettorale in favore del centrosinistra", violando "la par condicio istituzionale". Emiliano precisa che "è accaduto esattamente il contrario, e cioè che nel corso di un appello al voto al centrosinistra rivolto a tutti pugliesi, ho citato alcuni interventi in materia di opere pubbliche ritenuti di particolare importanza e attualità, come del resto fanno tutti coloro che stanno svolgendo la campagna elettorale". (ANSA).