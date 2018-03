Bombola esplode in casa, ferita 35enne

(ANSA) - LECCE, 1 MAR - L'esplosione di una bombola di gas all'interno di un appartamento a Lecce, in via Lequile, ha provocato gravi ustioni ad una romena di 35 anni, che viveva nell'abitazione. La donna è ora ricoverata nel Centro Grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il piccolo immobile in cui si è verificato l'incidente è stato dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco. (ANSA).