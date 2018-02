Sgominata 'gang del Torrone', 9 arresti

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Gli agenti della Squadra Mobile di Cremona, con la collaborazione dei colleghi di Foggia e Modena, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nove persone,italiane, originarie e residenti in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna appartenenti a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di ingente valore di prodotti alimentari, commessi o tentati tra marzo e settembre 2015 in varie province del Centro e del Nord Italia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cremona, sono cominciate dal furto messo a segno nella Ditta Vergani Secondo s.p.a., nella città lombarda. In quell'occasione furono rubate da un gruppo di almeno sette persone, materie prime alimentari necessarie alla produzione di torrone e prodotti simili per circa 400mila euro.