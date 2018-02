Petruzzelli, 600 spettatori a matinée

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Sono stati circa 600 gli spettatori che questa mattina al Petruzzelli hanno assistito alla rappresentazione de 'Il Trovatore', spettacolo che era destinato solo alle scolaresche e che la Fondazione ha aperto eccezionalmente alla cittadinanza dopo che ieri sera, causa maltempo, è stata decisa per oggi la chiusura delle scuole. Il biglietto è costato di 3 euro per qualsiasi ordine di posto. "E' questa - è detto in una nota della Fondazione Petruzzelli - una risposta che conferma il desiderio dei baresi di avvicinarsi ad un Teatro che conferma la sua funzione sociale". Il matinée, della durata di un'ora, ha proposto un'antologia delle arie più significative dell'opera, per la regia di Boris Stetka e con la narrazione dell'attore Tony Marzolla. Numerosi i genitori presenti in sala con i propri figli che hanno scelto di trascorrere una mattinata a Teatro sulle note del capolavoro di Giuseppe Verdi. A dirigere l'orchestra Roberta Peroni, maestro del Coro Fabrizio Cassi.