Neve: sindaco comune Gargano, è allerta

(ANSA) - MONTE SANT'ANGELO (FOGGIA), 28 FEB - "Continua a nevicare e la situazione è critica su tutto il Gargano. Tutti i nostri mezzi sono operativi e lo sono stati dalle prime ore dell'alba. Vi chiediamo collaborazione: usate le automobili sono per le emergenze e solo se equipaggiate". E' l'appello ai cittadini del sindaco di Monte Sant'Angelo,Pierpaolo d'Arienzo.

"Lo stato di allerta - aggiunge D'Arienzo - è massimo". Il sindaco ha presieduto nella prima mattinata la riunione del Centro Operativo Comunale a cui hanno preso parte i responsabili dei settori, Ugr27 (protezione civile), Arif, gruppo scout Agesci. E' stata decisa la chiusura delle scuole anche per domani giovedì 1 e per venerdì 2 marzo. Inoltre è stato predisposto il monitoraggio dell'entroterra per verificare se vi sono agricoltori che si trovano in situazioni di difficoltà.