Emiliano, da Cipe altri 113mln a Puglia

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, esprime "soddisfazione" per l'arrivo del finanziamento "di altri 113 milioni di euro per nuove opere infrastrutturali tra cui il collegamento dell'aeroporto di Brindisi, che abbiamo appena ampliato, con la rete ferroviaria nazionale". Emiliano commenta l'approvazione da parte del Cipe (Comitato interministeriale per l'economia) del secondo addendum, precisa una nota della Regione, al Piano Operativo Infrastrutture del ministero Infrastrutture e Trasporti, relativo alla programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione, che prevede nuovi stanziamenti per la Puglia pari a 113,775 milioni di euro. Emiliano spiega che si tratta di "60 milioni per la costruzione del raccordo trasportistico tra l'aeroporto di Brindisi e la rete ferroviaria: un intervento - evidenzia - che renderà Brindisi uno snodo infrastrutturale strategico".