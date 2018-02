Sequestrati 1000 kg di hascisc,3 arresti

(ANSA) - FOGGIA, 27 FEB - Una tonnellata di hascisc sequestrata e tre persone arrestate: è il bilancio dell'operazione compiuta a Lavello (Potenza) dalla Guardia di Finanza di Trento e dalla Polizia di Stato di Foggia. In manette sono finiti l'autista del camion utilizzato per il trasporto, un italiano di 54 anni, un imprenditore agricolo potentino, di 56, titolare di un'azienda agricola in cui la droga era stata stoccata, e un 49enne originario del Marocco, ritenuto il destinatario del carico.

Secondo gli investigatori la droga, dopo essere stata introdotta clandestinamente in Italia (dal Marocco, via Spagna e Francia) e stoccata tra le province di Foggia e Potenza, avrebbe dovuto essere spacciata in diverse piazze del Nord Italia.

L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (Dcsa). Il valore al dettaglio della sostanza stupefacente sarebbe di circa 10 milioni di euro.