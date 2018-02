Nevica a Bari, interdetta Bari-Spezia

(ANSA) - BARI, 27 FEB - A causa del maltempo e della neve che si è posata anche in città il prefetto di Bari, Marilisa Magno, ha interdetto l'utilizzo dello stadio San Nicola di Bari e quindi non sarà possibile disputare la partita di calcio Bari-Spezia serie B prevista alle 20.30 di oggi. La decisione è stata presa per la salvaguardia della incolumità pubblica e privata. In Puglia oggi sono chiuse le scuole a Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Minervino Murge, Spinazzola, Martina Franca, San Severo, San Nicandro Garganico, Ascoli Satriano e Monte Sant'Angelo.

A causa del peggioramento delle condizioni meteo e del perdurare della nevicata su Bari città, è stato dirottato sull'aeroporto di Brindisi il volo Air Dolomiti EN 8218 in arrivo da Monaco il cui atterraggio era previsto per le 11.47. Dirottato sull'aeroporto del Salento anche il volo Alitalia Roma-Bari AZ 1617 e il volo Alitalia AZ 1633 Milano-Linate. Da Bari sono stati cancellati i voli Alitalia AZ 1612 diretto a Roma Fiumicino delle 12 e il volo Alitalia AZ 1630 per Milano Linate delle 12.35. Questa mattina, invece, sono stati fatti atterrare a Bari voli diretti a Napoli.

A causa del peggioramento delle condizioni meteo per le prossime ore, il sindaco di Bari, con apposita ordinanza, ha disposto per domani, mercoledì 28 febbraio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili-nido. La stessa decisione è stata presa nelle ultime ore anche dai sindaci di Locorotondo e di Corato, che si vanno ad aggiungere al lungo elenco dei Comuni della Puglia dove la chiusura degli istituti scolastici per la giornata di domani è già stata decisa.(ANSA). AME-COM/